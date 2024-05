En wat als Tedesco een selectie zou maken met alleen spelers uit de Pro League? Dit is hoe de Rode Duivels eruit zouden zien als ze "made in JPL" zouden zien

Domenico Tedesco zal op 28 mei de 26 Rode Duivels onthullen die naar het EK 2024 zullen gaan. Onder hen zullen er spelers uit de Jupiler Pro League zijn, al zullen het er niet al te veel zijn. Maar wat zou een selectie die volledig afkomstig is uit onze competitie opleveren?

Het is een gewoonte op sommige continenten, meer dan in Europa: nationale teams worden af en toe samengesteld met een selectie uit spelers die (bijna) enkel in eigen land spelen. Marcelo Bielsa zal bijvoorbeeld binnenkort een Uruguayaanse selectie leiden die volledig bestaat uit spelers die in de nationale competitie spelen.

Als Domenico Tedesco op een dag besluit om alleen spelers uit de Pro League op te roepen voor vriendschappelijke wedstrijden of Nations League-wedstrijden? Dan zijn dit onze 26 Rode Duivels uit de Jupiler Pro League:

Doelmannen

Aangezien Simon Mignolet herhaaldelijk zijn definitieve pensioen heeft bevestigd, zouden we hem niet oproepen. Maar twee andere keuzes zijn overduidelijk: Maarten Vandevoordt, de nummer 1 van de beloften die velen al lang in het A-elftal willen zien, en Arnaud Bodart, de gebruikelijke nummer 4 van de Rode Duivels.

© photonews

Verder kiezen we voor een groot talent dat dit seizoen weer boven is komen drijven, Nordin Jackers. Hij zou kunnen worden opgeroepen. Tot slot - aangezien Tedesco altijd 4 doelmannen selecteert - kiezen we voor Tobe Leysen, een veelbelovend jong talent van OH Leuven.

Verdedigers

Ook hier zijn sommige keuzes gemakkelijk, omdat ze sowieso op weg zijn naar het EK 2024. Dat geldt voor het duo van Anderlecht, Jan Vertonghen - Zeno Debast. Toby Alderweireld heeft, in tegenstelling tot Mignolet, altijd de deur open gelaten voor in het geval van nood: in zo'n context zou zijn terugkeer logisch zijn.

De huidige vorm van Brandon Mechele, drievoudig international, maakt hem een logische keuze net als zijn ploeggenoot Spileers. Een vijfde keuze om de groep compleet te maken tot 26 spelers zou de jonge Matte Smets zijn, indrukwekkend bij STVV.

© photonews

Op de flanken is er keuze in termen van jong talent. Killian Sardella, Maxim De Cuyper, Hugo Siquet en Kyriani Sabbe zouden onze keuzes zijn als backs, hoewel alleen De Cuyper dan een echte linksback zou zijn - een lastig probleem om op te lossen.

Middenveld

Mandela Keita is momenteel geblesseerd, maar zou een onmisbare speler zijn gezien zijn reeds bevestigde status als Rode Duivel. Hans Vanaken zou natuurlijk een steunpilaar zijn van een selectie die 100% uit de Pro League komt, en het zou eindelijk tijd zijn om hun eerste cap te geven aan Bryan Heynen en Julien De Sart.

© photonews

Théo Leoni lijkt ook een oproepingsbrief te verdienen - sommigen noemden hem zelfs bij de mogelijke selectie van de Rode Duivels in maart van dit jaar. Matazo, Vanhoutte of Delorge zouden opties kunnen zijn. Noah Sadiki heeft voor Congo gekozen. Wij kiezen voor de veelzijdigheid van Alessio Castro-Montes, die kan bijspringen als back, op de flank of op het versterkte middenveld.

Wingers

Op de flanken zijn de opties helaas vrij beperkt omdat de toppers de Pro League vaak snel verlaten - Malick Fofana zou natuurlijk deel hebben uitgemaakt van deze selectie zes maanden geleden. Michel-Ange Balikwisha, die een uitstekend seizoen achter de rug heeft en nog niet officieel voor Congo heeft gekozen zoals zijn broer, is een zekere keuze.

© photonews

Mario Stroeykens, ook veelzijdig, zou waardevol zijn, en we zouden natuurlijk Thorgan Hazard hebben opgeroepen als hij niet geblesseerd was geraakt. Verschaeren heeft sinds zijn terugkeer niet genoeg laten zien om in aanmerking te komen voor deze selectie. Dus moeten we graven en Jarne Steuckers oproepen, uitblinkend bij STVV, maar ook Kazeem Olaigbe: beiden zijn U21-internationals en hebben dus een connectie met het A-team.

Centrumspitsen

De Pro League produceert niet echt veel Belgische spitsen, dus de keuze zou al snel beperkt zijn. De goede vorm van Lucas Stassin zou hem een eerste selectie kunnen opleveren. Een van de grote verrassingen zou kunnen komen van de jonge Matias Fernandez-Pardo, 19 jaar en sensatie in de Europe Play-off met Gent... of van Adriano Bertaccini, topscorer van de Challenger Pro League op het moment van zijn transfer naar Sint-Truiden.

De selectie:

Vandevoordt - Bodart - Jackers - Leysen / Debast - Vertonghen - Alderweireld - Mechele - Smets - Siquet - Sardella - De Cuyper - Sabbe / Keita - Vanaken - De Sart - Leoni - Castro Montes - Heynen / Balikwisha - Steuckers - Stroeykens - Olaigbe - Stassin - Fernandez Pardo - Bertaccini