Fenomeen Loïs Openda schiet zichzelf in de recordboeken met RB Leipzig

Löis Openda was wederom van goudwaarde voor RB Leipzig. De aanvaller schoot zichzelf in de recordboeken tegen Borussia Dortmund.

Vroege achterstand

Loïs Openda en RB Leipzig kwamen in de topper tegen Borussia Dortmund al snel op achterstand. Sancho zorgde voor de 0-1. In de eerste helft van de wedstrijd trok onze landgenoot RB Leipzig weer gelijk tegen Dortmund. Xavi Simons leverde een prachtige assist met buitenkant rechts op Openda, die het doelpunt simpel binnen tikte. Hoewel het doelpunt aanvankelijk werd afgekeurd wegens buitenspel, greep de VAR terecht in.

Het fenomeen Openda

Loïs Openda heeft dit seizoen al 24 doelpunten gescoord in de Bundesliga. Hij is pas de derde speler die dit aantal treffers in zijn debuutseizoen op het hoogste niveau in Duitsland heeft weten te bereiken. Hij volgt in de voetsporen van de legendarische Uwe Seeler (30 goals in 1963-1964) en Harry Kane (35 goals dit seizoen).

Hij doet meer dan alleen scoren

Later in de wedstrijd voegde Openda nog een assist toe aan zijn statistieken, door Mohamed Simakan te bedienen voor de 3-1. Onze 24-jarige landgenoot heeft nu al zeven beslissende passes op zijn naam staan in de Bundesliga.

De wedstrijd in de Red Bull Arena eindigde uiteindelijk in 4-1, nadat invaller Baumgartner tien minuten voor tijd nog een doelpunt toevoegde voor Leipzig.

Met deze overwinning doet Leipzig goede zaken in de strijd om de vierde plaats. Met nog drie speeldagen te gaan heeft het team van Openda nu vijf punten voorsprong op Borussia Dortmund.