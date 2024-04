Gaat Club Brugge vol voor de titel? Vanaken en Hayen antwoorden klaar en duidelijk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge doet halfweg de play-offs volop mee voor de titel. Toch zijn de bij blauw-zwart realistisch over de titelkansen.

Club Brugge sloot de reguliere competitie af met een achterstand van 19 punten op leider Union. Na vijf speeldagen in de play-offs staat het al één punt voor op de Brusselaars. Zo snel kan het dus gaan.

Toch heeft Club nog niets in handen, het kan in het ergste geval zelfs nog naast Europese tickets grijpen. Bij blauw-zwart houden ze dan ook de voeten op de grond, omdat ze weten dat de moeilijkste helft van de play-offs er nu aan komt voor Club.

"Als we twee keer op verplaatsing verliezen, dan ziet het er heel anders uit", beseft Maxim De Cuyper. Club trekt zondag naar Genk, daarna naar Antwerp. Tussendoor is er ook de verplaatsing naar Fiorentina.

Vanaken en Hayen manen aan tot kalmte

Ook kapitein Hans Vanaken beseft dat hij nog geen grote uitspraken kan doen. "Voor de start van de play-offs waren we al helemaal afgeschreven, nu staan we op amper twee punten van de leider."

"Maar het blijft zaak om rustig te blijven en het match per match te bekijken. Er wacht ons immers nog een bijzonder zwaar programma", stelt de kapitein. Bij Nicky Hayen klinkt eenzelfde geluid.

"Innerlijk is de titel misschien wel onze ambitie, maar als we binnenkort twee of drie wedstrijden verliezen, dan zeggen ze dat Club uit de titelrace ligt. Ik blijft er dus nuchter onder.