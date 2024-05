Een match met Hayen? Club Brugge krijgt geen goed nieuws over dure vogel

Wie wordt volgend seizoen trainer van Club Brugge? Dat wil Roman Yaremchuk wellicht ook heel graag weten.

Roman Yaremchuk is de duurste aankoop die Club Brugge ooit deed in zijn geschiedenis, maar veel plezier hebben ze er in het Jan Breydelstadion nog altijd niet aan beleefd.

De Oekraïner ligt nog tot medio 2026 onder contract bij blauwzwart. Dit seizoen werd hij uitgeleend aan Valencia. Vier goals in 26 wedstrijden zijn niet bepaald de statistieken die je van een dure vogel verwacht.

Volgens Relevo heeft Yaremchuk woensdag van Valencia te horen gekregen dat hij niet moet rekenen op een extra jaar onder de Spaanse zon.

Nieuwe trainer

Dat betekent dus dat Yaremchuk volgende maand terugkeert naar Brugge. Of hij een nieuwe kans zal krijgen in het Jan Breydelstadion zal ongetwijfeld afhangen van wie de nieuwe trainer bij blauwzwart wordt. Wie weet is er een match met Nicky Hayen, als die tenminste mag aanblijven.

Het is ook uitkijken welke spitsen Club Brugge aan boord zal hebben. Thiago vertrekt naar Brentford en ook Ferran Jutgla wordt meer dan eens aan een transfer gelinkt. Of Yaremchuk überhaupt een kans krijgt is ook maar de vraag, misschien kijkt hij beter direct uit voor een andere club.