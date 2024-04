Johan Boskamp kan er niet om heen: "Een schande voor het Belgische voetbal"

De ontknoping van de Champions' Play-offs is razend spannend. Al is de reguliere competitie eigenlijk helemaal voor niks geweest.

Club Brugge lijkt op dit moment de te kloppen ploeg geworden in de play-offs. “Het is alleszins de ploeg die zijn tegenstanders het meeste angst inboezemt op dit moment. Voetballend steken ze er in de laatste drie matchen toch bovenuit”, klinkt het bij Johan Boskamp in Het Belang van Limburg.

Al zou Club Brugge eigenlijk niet in aanmerking mogen kunnen komen voor de titel, na wat ze in de reguliere competitie lieten zien. Boskamp wordt dan ook furieus.

“Rot toch op met je belachelijk play-offs, joh! Het blijft een schande voor het Belgische voetbal. Uiteraard ligt alles open, de punten worden gehalveerd. Anderlecht blijft mijn titelfavoriet, maar dan mogen ze buitenshuis ook eens punten beginnen pakken.”

Maar één kampioen

Boskamp kijkt nu echter ook weer naar Union SG, na hun zege op de Bosuil. “Als ze daar ook hadden verloren, dan was het definitief over en uit geweest. Ik ben benieuwd of ze deze kentering kunnen doortrekken.”

Eigenlijk is er maar één ploeg die de titel verdient, zo oordeelt de Nederlandse analist. “Als ze zondag opnieuw winnen, dan doen ze weer helemaal mee. Van alle clubs gun ik hen het nog altijd het meeste. Voor mij zijn zij de enige terechte kampioen.”