Ashimeru maakt grote indruk, maar... is weeral geblesseerd: "Helemaal fit zie ik niet veel betere middenvelders"

Majeed Ashimeru verraste zondag tijdens Union-Anderlecht zowat iedereen door zich - tot zijn blessure - te kronen tot beste speler op het veld. De Ghanees lijkt het puzzelstuk dat Anderlecht nodig heeft om mee te spelen voor de prijzen. Maar hoe erg is zijn nieuwe blessure?

Ashimeru stond dit seizoen amper 400 minuten op het veld. Het was pas zijn tweede basisplaats, maar tijdens deze play-offs kwam hij wel al in zes matchen in actie. Dat is evenveel als in het reguliere seizoen. Dat hij na een dik uur weer geblesseerd naar de kant moest, was een domper van jewelste.

Nooit helemaal fit

Zijn makelaar, Zouhair Essikal, gaf ons meer uitleg. "Hij had al kramp tijdens de rust, maar omdat hij zo goed was, wilden ze hem op het veld houden. Het is wat het verhaal van zijn seizoen. Iedereen wil hem altijd zo snel mogelijk op het veld", aldus Essikal.

Dat was ook het geval op de Africa Cup deze winter. De middenvelder startte in alle drie de matchen van Ghana, maar moest in de laatste wedstrijd geblesseerd naar de kant. "Hij krijgt nooit de tijd om zijn fysiek op te bouwen. Voor hij naar de Africa Cup ging, speelde hij niet veel bij Anderlecht en ineens moest hij alles spelen. Een wedstrijd om de drie-vier dagen was te veel voor hem."

Nog maar jaar contract

Maar een volledig fitte Ashimeru is wel een meerwaarde voor elk team. "Gisteren zag ik de Ashimeru van onder Vincent Kompany", geeft Essikal aan. "Op de Africa Cup was hij ook de beste speler van het Ghanese team. Volledig fit zie ik niet veel betere middenvelders dan hij bij Anderlecht."

Zijn prestatie zorgt er alvast voor dat Brian Riemer een schietgebedje doet voor de MRI-scan die later op de dag volgt. "Ik denk dat het een lichte blessure is. Maar hij wil absoluut spelen. De kans bestaat dat hij fit is voor de wedstrijd tegen Genk", denkt Essikal. "Hij zal er alles aan doen."

Aangezien hij nog maar een jaar contract heeft, speelt hij immers ook voor zijn toekomst. "In de winter waren er al concrete pistes, maar na zijn prestaties op de Africa Cup wilden ze hem bij Anderlecht niet meer laten vertrekken. Hij is tevreden en gelukkig bij Anderlecht, maar we bekijken alle opties straks."

Ook een verlengd verblijf bij paars-wit. "Als hij blijft, moet er wel een nieuw contract komen. We wachten die laatste drie matchen af om met de club te gaan onderhandelen. Ik hoop dat hij zich nog kan tonen."

Vertonghen: onduidelijk

Ook Jan Vertonghen moet vandaag nog onder de MRI. De verdediger greep naar de lies, maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig zijn blessure is. Momenteel denkt men aan een verrekking, maar erger is niet uitgesloten. Ook daar zal Riemer een weesgegroetje voor opzeggen.