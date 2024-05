Ongezien: scorende Lukaku duikt 'tegelijkertijd' op in bizarre opdracht van ... De Mol

Romelu Lukaku is profvoetballer pur sang en schermt zijn privacy goed af, maar heel af en toe krijgen we hem ook eens te zien in een ander soort setting of een televisieprogramma. Nu is hij opgedoken in De Mol en dat leverde leuke beelden op.

Zondagavond speelde Romelu Lukaku met AS Roma een topper tegen Juventus Turijn. Maar diezelfde avond verscheen hij ook op Play4 in het programma De Mol. Gilles De Coster slaagde erin om hem voor de kar te spannen. We kennen Lukaku nog van De School van Lukaku of zijn episode in de kwis de Pappenheimers, maar nu heeft hij dus eens iets helemaal anders gedaan. Dat blijkt toch alvast uit de aflevering van zondagavond van De Mol. Op het moment dat Lukaku opduikt in #demol op tv, scoort hij in real life. Ergo: Bernard is de Mol! 😉 https://t.co/kacNzxnPFn — Lieven Deswaef (@LievenDeswaef) May 5, 2024 Voor een opdracht werden de vier overgebleven kandidaten een dag van elkaar gescheiden. Deelnemer Bernard werd even overgevlogen naar Rome, waar hij spontaan een balletje mocht trappen met Big Rom. Om daarna verslag te gaan uitbrengen. Dagdromende Lukaku Niemand geloofde dat Bernard écht een balletje had getrapt met Lukaku - hoe zou je zelf zijn? Lukaku zelf kwam ook nog met een ontboezeming in het programma. Zo gaf hij toe dat hij geen kenner is van het programma. "Ik ken het programma wel, maar ik snap het concept nooit. Jan Vertonghen, Dries Mertens en Mousa Dembele waren er vroeger de hele tijd over aan het praten. Maar ik was dan aan het dagdromen", citeerde Sporza.