Exclusief: Besnik Hasi verlaat KV Mechelen voor nieuwe uitdaging

Er werd al een tijd gepraat over een contractverlenging, maar deze zal uiteindelijk niet ondertekend worden. Besnik Hasi kiest namelijk voor een andere uitdaging.

Er deden al wat geruchten de ronde. Groot nieuws op komst? Besnik Hasi reageert op geruchten rond KAA Gent en kondigt aan dat hij en KV Mechelen binnenkort "iets" zullen communiceren, maar nu is het ook officieel. Besnik Hasi verlaat KV Mechelen.

Afgelopen vrijdag wou hij nog niets lossen over zijn toekomst, maar dit deed hij wel na de wedstrijd tegen OH Leuven (die KV Mechelen won met 3-0).

Hij nam in november over van Steven Defour en zorgde voor een totale ommekeer. Onder Hasi begon KV Mechelen aan een indrukwekkende reeks en plaatste zich ei zo na voor de Champions Play-Off. Het seizoen van KV Mechelen is echter nog niet gedaan want ze kunnen zich nog steeds plaatsen voor Europees voetbal.

De afgelopen weken viel geregeld de naam van KAA Gent als nieuwe werkgever. Daar zal een plek vrijkomen na het vertrek van Hein Vanhaezebrouck.