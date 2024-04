Groot nieuws op komst? Besnik Hasi reageert op geruchten rond KAA Gent en kondigt aan dat hij en KV Mechelen binnenkort "iets" zullen communiceren

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Besnik Hasi deed het dit seizoen al erg goed bij KV Mechelen. Er gingen al heel wat geruchten rond dat hij interesse zou genieten van KAA Gent, daar reageert hij nog eens op.

Besnik Hasi kwam in november toe bij KV Mechelen en zette een indrukwekkende reeks neer. Aan het begin van het seizoen draaide het helemaal niet bij Malinwa, maar onder Hasi haalde de club zelfs bijna play-off 1.

Er lopen momenteel nog steeds gesprekken tussen de club en Hasi over een contractverlenging. Maar er gaan ook geruchten de ronde dat KAA Gent aan zijn mouw trekt.

De coach van KVM reageerde daarop tijdens zijn persconferentie. "Dat er opnieuw geruchten opduiken dat ik naar Gent zou gaan? Ik kan hetzelfde zeggen als vorige keer. Zo'n geruchten zijn eigen aan de voetbalwereld, ik draai al lang genoeg mee om te weten hoe het werkt", begint hij.

"Neem het van mij aan: er zijn geen gesprekken of contacten geweest met Gent", is hij duidelijk. "Daar is niets van aan." Hij kondigde ook aan dat hij en de club binnenkort "iets" zullen communiceren.

"KV Mechelen en ik zullen in de nabije toekomst wel iets communiceren. Het is voor mij ook belangrijk om op een bepaald moment duidelijkheid te hebben", besluit de coach.