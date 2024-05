Ivan Leko is hard na nieuwe nederlaag van Standard: "Ik zou er veel voor betalen om dat nu te hebben"

Standard verloor met 3-1 van OHL. Meer dan anderhalf uur na het laatste fluitsignaal was Ivan Leko erg teleurgesteld over de prestatie van zijn spelers in Leuven.

Het is een erg geërgerde Ivan Leko die voor onze microfoon verscheen, meer dan anderhalf uur na de nederlaag van Standard in Leuven.

"We moeten beschaamd zijn over deze prestatie. Er zijn excuses, met de problemen rond de club. Maar op het veld moet je een team vormen, met passie en respect voor de club. Er zijn veel uitgeleende spelers, jonge spelers, maar dat mag geen excuus zijn."

De problemen rond Standard spelen een rol, maar kunnen geen excuus zijn

De problemen rond de club zijn uiteraard een belangrijke oorzaak van het rampzalige seizoen van de Luikenaars. Maar volgens Ivan Leko mag een speler daar niet meer aan denken wanneer hij het veld betreedt.

"Voordat je bij Standard tekent, informeer je je over de club. Het enige wat de supporters willen, zijn spelers die zich geven. Als je ziet dat de tegenstander meer gemotiveerd is en meer grinta heeft, is dat een mislukking. Ook van mijn kant, een grote mislukking."

"Aan de ene kant wil je resultaten en aan de andere kant wil je de jongeren kansen geven. Soms spelen de besten op training niet, omdat er berekeningen gemaakt moeten worden. En als je in het voetbal berekent, is dit het resultaat", vervolgde de T1 die benadrukte dat hij ondanks de situatie hoop blijft houden.

We hebben veel jonge spelers, ze zijn bang"

"De problemen rond de club wegen zwaar. Het is een perfect excuus waar we gebruik van kunnen maken, want het is de waarheid. Elke dag, elke ochtend, is er negativiteit rond de club. Er is geen duidelijkheid, problemen met de supporters, die boos zijn als je thuis speelt. Dat heeft impact, we hebben veel jonge spelers, ze zijn bang. Het kan een excuus zijn, maar zoals ik al zei. Als je het veld op stapt, vergeet dat dan en geef alles, creëer je eigen kans."

"Als ik niet gemotiveerd was, zou ik niet zo verdrietig en teleurgesteld zijn. Ik weet hoeveel ik voor deze club geef. Veel mensen zullen zeggen dat ik streng ben, of iets anders, maar nee. Ik ben op een 'zachte' manier begonnen, maar ik heb te veel getolereerd. In het voetbal heb je kwaliteit nodig om te winnen, maar ook mentaliteit."

"Je moet blij zijn om een voetballer, een coach te zijn. Er zijn geen bonussen, geen salarisvertragingen, geen vrije dagen. Er is niets mooiers dan voetbal spelen en winnen, dat is mijn kijk op de dingen. Als je het veld niet opkomt om te winnen, doe je de dingen niet goed. Je speelt zodat er na de wedstrijd gezegd wordt dat je goed gespeeld hebt, dat je goed bent. Ik zou veel geld betalen om dat nu te hebben."

Ivan Leko betrekt ook zichzelf in de evaluatie

Voor Ivan Leko is de zelfevaluatie ook persoonlijk. Hij heeft natuurlijk niet de drie defensieve fouten gemaakt, maar hij dacht dat hij zijn spelers beter had voorbereid.

"Mijn communicatie voor deze wedstrijd en mijn manier om de wedstrijd voor te bereiden was niet goed. Deze ploeg heeft veel meer kwaliteiten dan ze vandaag heeft laten zien en heeft dat in het verleden al bewezen. De mislukking is totaal, ook voor mij."