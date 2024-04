Voormalig toptalent Club Brugge hangt schoenen op 27-jarige leeftijd aan de haak

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Op slechts 27-jarige leeftijd neemt Dylan Seys afscheid van zijn professionele voetbalcarrière. Dat maakte het voormalige talent van Club Brugge, die later ook speelde voor Hapoel Akko, FC Twente, RKC Waalwijk, Royal Excel Moeskroen, Excelsior Rotterdam en Helmond Sport, zelf bekend.

Hij schreef zijn afscheidsbrief van het voetbal op Instagram: ”Sinds mijn zware knieblessure (kruisbanden afgescheurd) en na twee operaties, heb ik last van andere blessures en een knie die niet 100% voelt”, schrijft Seys.

”Voor mij is deze beslissing één van de moeilijkste en zwaarste die ik ooit heb moeten maken, maar ik voel me niet de oude en dan voelt deze beslissing als de beste.”

Hij kijkt met trots en plezier terug op bepaalde momenten uit zijn carrière, maar "alles bij elkaar genomen is het tijd voor iets nieuws in het leven en ik kijk met een positief gevoel naar de toekomst."

Nu is het duidelijk wat die toekomst inhoudt. Seys heeft werk gevonden in de metaalrecycling. Toch zegt hij het voetbal niet helemaal vaarwel.

De aanvaller zal nog uitkomen voor VV Bruheze, een amateurclub in Nederland die actief is in de derde klasse. Toch nog een mooi niveau.