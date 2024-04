Zo kan het dus ook: veel respect tussen rivaliserende coaches én pluim voor supporters

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Yannick Ferrera lijkt op weg om RWDM te gaan redden dit seizoen. Al moet er eerst nog gewonnen worden van KV Kortrijk, daarna volgt mogelijk nog een wedstrijd in de barrages tegen de winnaar van de play-offs.

Als RWDM zondagavond (19u15) wint van KV Kortrijk, dan is het zeker van minstens de veertiende plaats in de Jupiler Pro League. Dan speelt het een barragewedstrijd tegen de winnaar van de play-offs in de Challenger Pro League.

Yannick Ferrera had mooie woorden voor de supporters. Die vierden vorige week vanuit een goed gevuld uitvak in het Guldensporenstadion en lieten zich een hele wedstrijd lang enorm horen. "Dat heeft ons een boost gegeven."

© photonews

"De supporters waren enorm sterk. Ze zijn belangrijk voor ons, we hebben de overwinning met hen kunnen vieren. Ze zijn er altijd blijven voor gaan, we willen hen nog meer geven op het einde van het seizoen. Ze hadden ook een moeilijke periode en een moeilijk seizoen."

Ook lof voor Alexandersson en Kortrijk

Ook voor de tegenstander KV Kortrijk en zijn coach Freyr Alexandersson had Yannick Ferrera op zijn persconferentie achteraf de nodige lofbetuigingen. Het ging er dan ook aimabel aan toe tussen de twee trainers.

Ze wensten elkaar geluk en tot volgende week, dat zie je ook niet in elk stadion. "Proficiat aan Alexandersson en KV Kortrijk voor het werk van de voorbije maanden. Hij heeft echt iets neergezet bij deze club." Dat gevoel werd ook andersom gedeeld overigens.