Kampioenenmaker Peter Maes laat in zijn ziel kijken met verhaal over zijn pas overleden vader

Peter Maes heeft zijn taak nu helemaal volbracht. Kampioen worden met Willem II, dat bracht al de nodige emoties met zich mee. En de voetbalcoach moest deze week ook afscheid nemen van zijn vader.

Kortom, het zijn bewogen tijden geweest voor Peter Maes. In een reactie bij ESPN na de laatste competitiewedstrijd tegen Telstar (3-2 winst) was Maes niet te beroerd om het over het persoonlijke aspect van zijn leven te hebben. Een intense periode in zijn job ging voor hem samen met het verliezen van een ouder.

"Mijn vader wilde op zijn sterfbed niet anders dan dat ik door zou gaan", onthulde Peter Maes. "Ik denk dat hij van boven meekijkt en heel trots is", tracht de 59-jarige Belg ook kracht te halen uit zijn band met zijn vader. Een mooie manier om het te omschrijven. En sterk van Maes dat hij zo toch met de situatie om kan gaan.

Ik denk dat mijn vader van boven meekijkt en heel trots is

Zoals zijn vader hem dat vroeg, is Maes dus van plan om door te gaan. Al is het de vraag of dat bij Willem II gebeurt, want zijn contract loopt af. "Eigenlijk is me dat nog niet gevraagd, want iedereen gaat ervan uit dat ik blijf." Die veronderstelling lijkt ook wel juist te zijn. "En wie zou er niet voor zo'n club willen werken?"

"De gesprekken zullen er wel komen", is onze landgenoot zeker. "Normaal gezien komt dat goed, maar dan moeten we ons wel gaan wapenen."