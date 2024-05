Théo Leoni neemt het in fel betoog op voor zwaar bekritiseerde Anderlecht-speler

Dat Anderlecht nog voor de titel strijdt, betekent niet dat spelers geen kritiek gekregen hebben in de loop van het seizoen. Théo Leoni spreekt zich uit over wat één van zijn ploegmaats overkwam.

In een gesprek met Het Nieuwsblad mag Leoni een onderschatte Anderlecht-speler aanduiden. De chouchou van het Lotto Park komt uit bij doelman Kasper Schmeichel. "Onderschat is niet het juiste woord, maar ik vind dat Schmichi al snel een stempel kreeg opgeplakt die mij niet beviel", heeft Leoni een duidelijke mening.

"Er werd hem veel kwalijk genomen, terwijl hij zijn matchen speelt, knappe reddingen doet en zijn uittrappen geweldig zijn." De kritiek op Schmeichel in het begin van het seizoen had veel te maken met zijn fitheid. Ook die discussie wordt weerlegd. "Het is een doelman van 37 jaar, die niet moet lopen zoals de spelers, hè."

© photonews

Zijn algemene balans is positief, vindt Leoni. "Zijn seizoen spreekt toch voor zich? Maar nu vinden we het al normaal? Het is een mens, hij maakt een mindere tussenkomst en meteen krijgt hij zijn bak vol? Dat vond ik niet fair." Mooi dat hij het zo voor zijn teamgenoot opneemt en de laatste tijd oogt Schmeichel inderdaad betrouwbaar.

En niet alleen dat, het blijkt ook een belangrijke sfeermaker te zijn in de groep. "Schmichi is blij dat hij de titel heeft gewonnen met Leicester, in een seizoen dat Jan kampioen had kunnen worden met Tottenham. Dat steekt hij nogal vaak door aan Vertonghen. 'Toen wij wonnen…' en dan zie je Jan al een gezicht trekken", lacht Leoni.