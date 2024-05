Aad de Mos pakt uit met voorspelling over topper Club - Union en stelt voorwaarde aan titel voor blauw-zwart

Aad de Mos weet wel wat het is om in België de titel te pakken. Momenteel heeft Club Brugge de beste kaarten om dit seizoen kampioen te worden.

Bij Het Nieuwsblad buigt De Mos zich over de Brugse titelkansen dit seizoen. "Club Brugge zal in zijn twee resterende thuismatchen tegen Union en Cercle niets meer laten liggen." Ondanks het momentum bij blauw-zwart een stevige voorspelling, want Union zal volgens De Mos dus niets rapen komende maandagavond.

Dat betekent dat de titelstrijd zou uitdraaien op een tweestrijd tussen Club Brugge en Anderlecht. "Het sleutelduel wordt de wedstrijd op Anderlecht. Als ze daar een gelijkspel boeken, is de titel binnen", zegt De Mos over de Bruggelingen. Dat is misschien wel veel moeilijker voor Club Brugge dan het op dit ogenblik lijkt.

Anderlecht moet het doen spoken tegen Club

"Dat wordt wel een speciale partij. De sfeer bij de aartsrivaal is altijd grimmig en bijzonder. Alleen als het spookt tijdens Anderlecht-Club Brugge zie ik Brugge de leidersplaats nog afgeven. Anders is het voor hen." Volgens De Mos mag Union, dat de beste ploeg is uit de reguliere competitie, een kruis maken over zijn titelambities.

"Union raakt soms te veel in de war door hun gebrek aan ervaring", is de vaststelling van de Nederlander over de Brusselaars.