Eric Gerets haalt uit: "Wie had verwacht dat er bij 777 Partners zulke cowboys aan de macht zijn?"

Eric Gerets is een clubicoon bij Standard en heeft het hart op de tong. Hij haalt dan ook uit naar aanleiding van de huidige malaise bij Standard.

Het wordt teveel voor de supporters

Eric Gerets is en zal altijd een clubicoon van Standard blijven. Hij draagt de supporters een warm hart toe en begrijpt hun acties volledig want op een zeker moment wordt het ook voor hen te veel.

“Op een gegeven moment wordt het de supporters te veel, hé. Voor hen is dit een grandioos dieptepunt in de geschiedenis van de club”, citeert Het Nieuwsblad Gerets.

777 Partners de gebeten hond

“Wie had verwacht dat er bij 777 Partners zulke cowboys aan de macht zijn? Zonder enig zakelijk inzicht? Ik denk dat niemand dit durfde voorspellen”, aldus Gerets.

Eric Gerets haalt dan ook bikkelhard uit naar de mensen van 777 Partners “Men helpt een grote en mooie club als Standard naar de kloten. Eerlijk waar: mijn hart bloedt ervan”, besluit Gerets.

Geen achterstallige betalingen

Pierre Locht verzekert dat hoewel het beest gewond is, het nog niet verslagen is: "In tegenstelling tot wat er is geschreven, worden alle mensen die bij de club werken op tijd betaald. Er zijn geen achterstallige betalingen. De financiële situatie van de club is delicaat, maar dat is al maanden, zo niet seizoenen, het geval."