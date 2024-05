Burnley's teleurstelling en de laatste strohalm voor Lokonga en Kaminski

Diepe zorgen voor een aantal Belgen in de Premier League. Voor de Belgen van Burnley zit het sprookje er al op, maar Lokonga en Kaminski mogen nog hoop koesteren.

Pijnlijke dag voor de Belgen in de Premier League

Eerst was er de degradatie voor Vincent Kompany en Burnley Ontluikende hoop verdampt: Burnley's teleurstelling is een feit

Spijtig genoeg deden Sambi Lokonga en Thomas Kaminski het niet veel beter met Luton. Er is nog een waterkans op het behoud, maar dat lijkt bijna onmogelijk.

Een punt was de opdracht

Luton Town moest tegen West Ham United proberen een punt te halen. Anders zouden ze op de slotspeeldag alleen nog op gelijke hoogte kunnen komen met Nottingham Forrest. Dit terwijl Luton een veel slechter doelpuntensaldo heeft.

Doelpunt van de hoop

Het was Lokonga die na zes minuten de bezoekers van Luton op voorsprong bracht. Even leek alles goed te komen voor onze twee landgenoten, maar West Ham was een pak sterker. In de tweede helft gingen de Londenaars erop en erover.

Op de slotspeeldag moet Luton in eigen huis het opnemen tegen Fulham en Nottingham Forrest moet naar Burnley. Het doelpuntensaldo van Luton is op dit moment echter -31 en dit van Nottingham -18.

Nottingham moet zaterdagavond wel nog tegen Chelsea, maar het lijkt het onmogelijke opdracht te worden voor de twee Belgen in loondienst bij Luton.