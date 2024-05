Is Alexander Blessin na dit seizoen nog coach van Union SG?

Alexander Blessin is erin geslaagd om Union voor het eerst sinds hun terugkeer in de hoogste klasse van het Belgische voetbal een trofee te bezorgen. Zou een vertrek deze zomer aan de orde zijn?

Aangekomen deze zomer om Karel Geraerts te vervangen, heeft Alexander Blessin een nieuwe dynamiek gebracht in een Union Saint-Gilloise dat meerdere sleutelspelers had verloren en een enorme teleurstelling in de competitie had geïncasseerd.

De Duitser heeft snel een nieuwe groep opgebouwd en heeft goede resultaten behaald. Of het nu in de competitie is - waar Union als leider van de reguliere fase eindigde -, in Europa en recentelijk ook in de Beker van België, met een overwinning in de finale.

Union maakt nog steeds kans op de titel van Belgisch kampioen. Er zijn nog drie wedstrijden te spelen in deze Champions Play-offs. Een dubbel is dus mogelijk voor Blessin... voor hij Union verlaat?

"We hebben nog niet met hem gesproken," antwoordde de CEO van de club Philippe Bormans in een interview met Sudinfo. "Zijn situatie is anders dan die van Felice Mazzù en Karel Geraerts." Mazzù en Geraerts hadden inderdaad een contract van onbepaalde duur, terwijl Blessin een contract heeft tot juni 2025.

"Het idee is natuurlijk om met hem door te gaan omdat we tevreden zijn. Maar ik kan alleen vanuit ons standpunt spreken, niet vanuit het zijne. Een gesprek zal plaatsvinden na het seizoen," verduidelijkte Bormans.