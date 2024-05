Genk-speler weet al dat hij vanavond zal uitgefloten worden: "Deze keer zal ik niet vieren"

Bij Genk lopen nogal wat jongens rond met een paars-wit verleden. Anouar Ait El Hadj bijvoorbeeld, die weet dat hem vanavond een warm welkom te wachten staat.

Voor El Hadj is het de eerste keer dat hij in de basis zal staan op het veld van Anderlecht als Genk-speler. "Het zal een beetje vreemd zijn om het veld, de supporters weer te zien. Deze wedstrijd is even belangrijk voor hen als voor ons. Ik ben in Genk en ik zal Anderlecht geen cadeautjes geven", zegt hij bij LDH.

"Ik weet dat ik uitgefloten zal worden. Ik zal flink uitgefloten worden. Ik moet me blijven concentreren op mijn spel en mijn werk doen. Ik heb bij Anderlecht gespeeld, ik respecteer de club. De supporters kunnen me uitfluiten, maar dat verandert mijn mening over de club niet. Overigens heb ik ook steunberichten ontvangen van sommige fans."

Hij is er zeker van dat hij niet meer in de harten van de fans zit. "Toen ik in de 89e minuut inviel tijdens de reguliere competitie, werd ik uitgefloten. En ik voelde ook de spanning tijdens de laatste wedstrijd hier."

Al zal het er ook mee te maken hebben dat hij in de laatste match scoorde en dat uitbundig vierde. "Ik ben voetballer en mijn doel is om te winnen. De context was belangrijk omdat we meededen in de titelrace. Het had niets te maken met Anderlecht."

"Ik vond gewoon dat we een geweldige wedstrijd hadden gespeeld tegen een grote ploeg en daarom vierde ik dat. Er was geen intentie om wraak te nemen. Ik deed gewoon mijn werk. Dus ik vind dat ik het mag vieren."

Deze keer zal hij het echter niet doen als hij moest scoren. "Dan vier ik niet. Ik respecteer de club. Maar als we de wedstrijd winnen, vier ik de overwinning met mijn team. Ik maak nu deel uit van de Genk-familie."