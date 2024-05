De geheime strategie van Miron Muslic om Antwerp te slim af te zijn

Cercle Brugge kon dit seizoen niet winnen van Antwerp, maar is van plan om dit zondag wel te doen. Miron Muslic is er alvast klaar voor.

Altijd heel moeilijk tegen Antwerp

“Ik ken de geschiedenis en weet dat we het vooral op verplaatsing altijd heel moeilijk hebben tegen Antwerp en zeker op verplaatsing. Maar tradities zijn er om gebroken te worden en we hebben alvast een goed wedstrijdplan klaar om daar nu verandering in te brengen", verklaarde Muslic tegenover Gazet van Antwerpen.

"Ik voel dat de honger in de ploeg groot is. We snoepten al punten af van alle andere teams in deze Champions’ play-offs en dan moet dit ook lukken tegen Antwerp.“

Jonge groep in volle ontwikkeling

“Deze jonge ploeg groeit nog elke week en dat is mogelijk omdat deze jongens juist nog zoveel marge hebben en nog zo graag willen", haalt hij de loftrompet boven. "Er komen nog drie heel mooie matchen aan met Antwerp, Union en de derby tegen Club en ze moeten van elke minuut vooral genieten en proberen zoveel mogelijk punten te verzamelen als we dat Europees ticket willen pakken.”

De honger is groot bij Cercle Brugge

“Nu denk ik enkel aan zondag en Antwerp, de rest zien we dan nadien wel. Maar we geloven in onze kansen. Niemand durfde een euro inzetten op ons toen we knokten voor dat ticket voor de Champions’ play-offs en specialisten zagen ons vervolgens geen drie punten pakken. Wel, we doen wel degelijk mee en hebben nu al negen punten. Laat ze maar denken, wij doen het op onze manier en onze honger is nog niet gestild", is Muslic hongerig naar meer.