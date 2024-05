Théo Leoni zijn grote voorbeeld is... Olivier Deschacht: dit is waarom

Théo Leoni is een Anderlecht-man pur sang. De middenvelder moest lang geduld hebben, maar bracht dat zonder morren op. Hij wil ook met plezier zijn hele carrière voor Anderlecht spelen. Dat doet aan iemand denken...

Olivier Deschacht was ook zo'n clubman die 17 jaar voor Anderlecht speelde alvorens hij er nog een jaartje Lokeren en twee jaar Zulte Waregem aan breidde. Voor Leoni is hij een rolmodel en een mentor.

“Om wat hij voor de club heeft betekend en omdat hij hier zo lang gespeeld heeft. Ik heb het geluk gehad hem wat te leren kennen, toen hij naar de beloftenkern was gestuurd", vertelt Leoni in Het Nieuwsblad.

"We hebben vaak gepraat en hij gaf me veel raad. Bij hem kwam zijn kans ook pas laat, en hij drukte me op het hart dat ik nooit mocht opgeven, zoals hij elk jaar deed toen er weer een concurrent was aangetrokken. En dat het op 20,21 jaar nog niet te laat was. Daarom is hij een inspiratie.”

Al heeft Leoni wel wat fysieke beperkingen die hem soms parten spelen. In de duels wordt hij soms overlopen. “Tien, vijftien centimeters extra, en tien kilogram, hadden me wel kunnen helpen."

"De vooroordelen over mijn lengte hebben me niet altijd geholpen. Ik zit nochtans vaak in de fitness, maar niet met zware gewichten. Ik ga nooit de fysiek sterkste speler worden. Ik wil mijn spel behouden.”