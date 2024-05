Anderlecht wapent zich voor cruciale afspraak in play-offs: deze spelers kunnen Vertonghen en Ashimeru vervangen

De volgende cruciale afspraak komt er alweer aan voor Anderlecht. Eén die ze zonder Jan Vertonghen zullen moeten aanvatten.

Het raast maar door met dat drukke schema in de play-offs. Dat Anderlecht opnieuw een sterkhouder heeft zien uitvallen, verandert daar niets aan. Paars-wit ontvangt vanavond RC Genk en moet dat zoals bekend doen zonder twee titularissen van de brilscore op het veld van Union. Jan Vertonghen en Majeed Ashimeru ontbreken.

Het was al enkele dagen bekend dat Anderlecht het zonder dit duo zou moeten stellen. Vertonghen moest in het midden van de eerste helft tegen Union al naar de kant met een liesblessure. Ashimeru moest de strijd dan weer staken wegens last aan de kuit. Riemer moet voor hun afwezigheid een oplossing vinden tegen Genk.

Gattoni de vervanger van Vertonghen

Anderlecht heeft zijn selectie voor deze wedstrijd bekendgemaakt, zonder dat die twee namen daar dus deel van uitmaken. Brian Riemer heeft eerder al aangekondigd dat Federico Gattoni de vervanger zou worden van Jan Vertonghen. Een groots moment voor de 25-jarige Argentijn, nu het moment van de waarheid stilaan aanbreekt.

Dan moet zijn Deense trainer nog een knoop doorhakken op het middenveld. Wellicht zal hij Stroeykens naar het centrum halen, waardoor Amuzu de kans zou krijgen om eens aan de aftrap te staan. Een andere optie is om toch met Yari Verschaeren aan de partij te beginnen, ondanks zijn gebrek aan wedstrijdritme.

Riemer moet knoop doorhakken op middenveld

We zien in de selectie van Anderlecht ook de naam van Amando Lapage opduiken. Afwachten of de kleinzoon van Paul Van Himst ook het wedstrijdblad haalt.