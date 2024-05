Tegen wie gaat Gent nu spelen om Europees voetbal? Vanhaezebrouck zet troepen op scherp

KAA Gent weet waar het zich mag aan verwachten: een barragewedstrijd om Europees voetbal. Na de match tegen KV Mechelen was echter nog totaal niet duidelijk tegen wie die wedstrijd zou gaan gespeeld worden.

Er lagen nog heel wat scenario's op tafel bij KAA Gent over de mogelijke tegenstander in de finale om Europees voetbal. Bij een scenario waarbij Union uit de top-3 zakte, kon het nog tegen het nummer drie moeten uitkomen.

'Normaal gezien' was het tegen het nummer vier, maar door de bekerfinale tussen Union SG en Antwerp kon dat nog een plaatsje doorschuiven. En bij een eventuele eindwinst van Club Brugge in de Conference League was ook dáár nog wat mogelijk.

© photonews

Uiteindelijk kon dat laatste scenario op woensdagavond alvast in de vuilbak. Sowieso: wie ook de tegenstander van Gent wordt, het is voor de Buffalo's zaak om de komende wedstrijden gewoon vooral zelf de goede flow te houden.

Zekerheid over barragematch doet deugd

"Het is goed dat we al zekerheid hebben dat we die barragmatch mogen spelen. Het plan was altijd al om voor Europees voetbal te gaan", aldus coach Hein Vanhaezebrouck. "Maar we zullen ons niveau moeten opkrikken."

"Het niveau was niet goed tegen Mechelen, daar was ik niet tevreden van. Het is nu kijken wie de komende drie weken gaat opstaan. Wie dat niet zal doen, die zal ook in dat duel om Europees voetbal niet spelen", waarschuwde hij.