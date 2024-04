Twee traditieclubs keren terug in het profvoetbal: ze kregen beide groen licht van licentiecommissie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

La Louvière en Lokeren-Temse hebben hun licentie gekregen om volgend seizoen deel te nemen aan de Challenger Pro League. Beide teams, respectievelijk kampioen en vicekampioen in eerste nationale, hebben nu officieel hun proflicentie verkregen.

Het was al enige tijd zeker dat kampioen RAAL La Louvière en vicekampioen KSC Lokeren-Temse zouden promoveren, maar nu hebben ze ook de benodigde licentie veiliggesteld.

"Na maanden van toewijding hebben we vandaag goed nieuws ontvangen over onze proflicentie. Onze club wil iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes hartelijk bedanken. De promotie naar de Challenger Pro League is nu gegarandeerd!", tweette Lokeren-Temse.

Na het faillissement van Sporting Lokeren in 2020 bundelde de club krachten met amateurteam Temse en begon te spelen in tweede amateur als Lokeren-Temse.

RAAL La Louvière werd opgericht in het seizoen 2017-2018 na de overname van stamnummer 94, voorheen verbonden aan Couillet. De naam 'RAAL' verwijst naar de voormalige eersteklasser Royale Association Athlétique Louviéroise.

Bij La Louvière is Nicolas Frutos technisch directeur. Hij stelde de kern samen die door eerste nationale raasde. Een mooi lijntje op zijn cv.