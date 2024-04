Dit is wat je noemt een flinke klap krijgen: de spectaculaire beelden van de knock-out van Benito Raman

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Benito Raman was vandaag niet van de partij bij Samsunspor. Hij heeft zijn neus gebroken.

Heel wat Belgen en spelers met een verleden in België in het duel tussen Kasimpasa en Samsunspor in de Turkse competitie.

Bij Kasimpasa spelen Samuel Bastien (ex-Standard), Haris Hajardinovic (ex-Gent), Mamdou Fall (ex-Charleroi), Nuno Da Costa (ex-Moeskroen) en Julien Ngoy (ex-Eupen, KV Mechelen).

Bij Samsunspor is vooral de aanval opvallend: Arbnor Muja en Landry Dimata kwamen als invallers in de tweede helft, waarbij Dimata Marius Mouandilmadji verving, bekend van Seraing.

Raman zag 36 sterren

Benito Raman was daarentegen afwezig. De voormalige aanvaller van Anderlecht raakte vorige week geblesseerd en is nog niet hersteld. Gezien de beelden lijkt dit begrijpelijk.

Raman werd geveld door een ongelukkige actie van de doelman van Adana Demirspor. Op zijn sociale media bevestigde hij een gebroken neus te hebben. Hij kon zijn team vandaag dus niet helpen terug te komen in de wedstrijd. Samsunspor verloor met 1-0 van Kasimpasa.