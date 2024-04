Nigel De Jong dreigt Rode Duivels: "Oranje gaat voor Europees kampioenschap!"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nigel De Jong is momenteel directeur topvoetbal van de KNVB. De voormalige speler van Oranje heeft één doel met het Nederlands voetbalelftal en dat is Europees Kampioen worden.

Nigel De Jong kende een lange en mooie profcarrière. Zo stond hij ook jarenlang op het middenveld van Oranje en speelde hij tweemaal een EK (2008 & 20212) en tweemaal een WK (2010 & 2024). Nu is hij directeur topvoetbal van de KNVB en tegenover het Nederlandse Voetbal International doet hij de doelstellingen van Oranje uit de doeken.

"Het gaat om de balans tussen presteren en ontspannen", is de visie van De Jong. "Het is heel belangrijk dat je soms uit de tunnelvisie komt, waar je met zijn allen wekenlang inzit", blikt De Jong vooruit op het EK in Duitsland.

"Straks in Duitsland zitten de families en vrienden van de spelers zevenhonderd meter van het spelershotel in hun eigen hotel. Dus er zullen momenten zijn dat ze elkaar gaan zien", die wel waakt voor een té gezellige sfeer. "Maar het moet niet een soort schoolreisje worden. We gaan naar Duitsland met een missie: Europees kampioen worden", zijn de Rode Duivels gewaarschuwd voor Oranje.