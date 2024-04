Van Bommel naar topclub? Er is een nieuwe update: "Onderhandelingen in vergevorderd stadium"

Momenteel voert Milan gesprekken met Julen Lopetegui. De Italiaanse topclub ziet in hem de ideale kandidaat om na dit seizoen Stefano Pioli op te volgen. Het lijkt er sterk op dat Pioli binnen enkele weken vertrekt.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano zijn de onderhandelingen tussen Milan en Lopetegui al in een vergevorderd stadium. Hoewel West Ham United ook interesse toonde, geeft Lopetegui de voorkeur aan Milan.

Milan heeft duidelijk gemaakt wat het verwacht van een nieuwe trainer en lijkt enthousiast te zijn over het toekomstbeeld dat Lopetegui heeft geschetst voor de club. In de komende dagen zullen Milan en Lopetegui verdere stappen zetten om nader tot elkaar te komen.

Hierdoor lijkt het erop dat Mark van Bommel geen trainer van Milan zal worden. De coach van Royal Antwerp FC werd onlangs nog in verband gebracht met Milan door Tuttosport, waarbij Zlatan Ibrahimovic zich voor hem zou hebben ingezet.

Van Bommel wuifde op een persconferentie de aandacht van Milan nog weg. Hij wil zich sowieso eerst focussen op Antwerp.

🚨🔴⚫️ AC Milan are advancing in talks with Julen Lopetegui as new head coach to replace Pioli.



Lopetegui’s giving priority to AC Milan over West Ham and more European clubs; positive talks took place about the project.



Further steps yet to be discussed soon.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/ayDk9M5dkP