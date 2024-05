🎥 Vier spelers van Franse club op non-actief nadat ze eigen supporters bekogelden met... vuurwerk

Met een mogelijke tweede degradatie op rij in het vooruitzicht, bevindt Troyes zich in een benarde situatie. Vorig seizoen eindigde de Franse club op de voorlaatste plaats in de Ligue 1, en momenteel staan ze op een degradatiepositie in de Ligue 2, zeven punten verwijderd van veiligheid.

Dit heeft geleid tot aanzienlijke onvrede bij de supporters, die het duel met Valenciennes verstoorden door vuurwerk op het veld te gooien. Sommige spelers van Troyes reageerden hierop door het vuurwerk terug de tribunes in te gooien..

In een officiële verklaring benadrukte de club hun teleurstelling over het gedrag van de spelers, waarbij werd opgemerkt dat dit gedrag potentieel gevaarlijk was.

Naast de spelers worden ook de fans die zich misdroegen aangepakt. De club is bezig met een intern onderzoek en heeft negen personen geïdentificeerd op basis van camerabeelden. Hun seizoenskaarten en tickets worden ingetrokken en ze krijgen een maximaal stadionverbod. Hun identiteit is ook doorgegeven aan de politie.

Het verdere verloop van het duel, dat op 17 mei zal worden beslist, is nog niet bekend. De wedstrijd werd enkele minuten voor het einde gestaakt bij een stand van 1-1. Voor de komende wedstrijd zullen geen Troyes-fans worden toegelaten in Laval, en het stadion van Troyes blijft volledig leeg bij de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Annecy FC.

A dark night for Troyes. Their home match vs Valenciennes is abandoned as fans throw flares onto pitch, and some players throw them back into stands! Troyes are on the brink of successive relegations. Owned by the City Football Group, fans ironically chant "Merci City". pic.twitter.com/ocRWes9igx