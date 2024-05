Dan toch een grote meevaller voor Union voor bekerfinale tegen Antwerp? Twijfel blijft bestaan

Een sprankeltje hoop bij Union dat Christian Burgess morgen aan de aftrap kan staan in de bekerfinale. De grote Brit liep vandaag immers het trainingsveld op de Heizel op.

Burgess heeft last van een voetbeentje dat hem veel pijn bezorgt. Daarmee moest hij ook de wedstrijd tegen Anderlecht staken. En hij had er al meer dan tien dagen last van.

“We dachten dat we het onder controle hadden met pijnstillers. Maar het gaat niet weg — ook al trainde hij niet veel de voorbije dagen", zei Blessin daar al over.

Burgess is echter niet de man die zomaar een bekerfinale aan zich zal laten voorbijgaan. De centrale verdediger gaat dus zeker proberen de start van de wedstrijd te halen. Maar het was duidelijk nog met pijn dat hij trainde woensdag.

Dus zal de beslissing bij de medische staf en Alexander Blessin liggen. Als hij groen licht krijgt van de dokter moet Blessin beslissen of hij het risico zal nemen om mogelijk al een vroege wissel te moeten doen.

Maar uiteraard wil de Duitse trainer zijn robuuste verdediger het liefst op het veld zien. Zijn vervanger, Ross Sykes, is niet helemaal van hetzelfde niveau.