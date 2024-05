Filip Joos komt met opvallend transferadvies voor Kevin De Bruyne: "Ga hem vervangen"

Manchester City kon dit seizoen de titel winnen, maar verloor wel de FA Cup-finale van rivaal Manchester United. Kevin De Bruyne werd in die wedstrijd nog voor het uur vervangen.

Kevin De Bruyne verloor met Manchester City de finale van de FA Cup met 1-2 van Manchester United. De Rode Duivel mocht voor het uur gaan rusten van Pep Guardiola.

Filip Joos zag er een opmerkelijke wissel in. "Dat is wel een harde wissel omdat het iets zegt over hoe de coach je ziet. Dit zou Guardiola nooit gedaan hebben met Messi of Cristiano Ronaldo. Ook niet met de beste De Bruyne. Maar een iets mindere De Bruyne mag nog steeds vertrouwen krijgen", vertelde hij bij de podcast '90 minutes'.

De toekomst van De Bruyne is ook nog onzeker. Hij ligt nog tot volgende zomer onder contract bij City, maar hij kan op flink wat interesse rekenen.

Joos is erg duidelijk en komt met opvallend transferadvies. "Ik zeg: 'Weg!'. Ga Kroos vervangen. Als De Bruyne nu naar de top van Man City gaat en zegt: 'Ik ben hier zo lang goed geweest, maar ik ben 32 en het is mijn laatste kans. Real wil mij en ik zou dat echt graag doen.' Gaat hij dan of niet? Ik denk van wel."

"Ik denk dat hij zo'n status heeft opgebouwd dat City het wel zou toelaten", besluit Joos. De Bruyne werd met The Citizens al zes keer kampioen en won afgelopen seizoen de Champions League.