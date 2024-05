Steven Defour verklapt hoe zijn transfer naar Anderlecht echt tot stand kwam én wat de druppel was om te vertrekken

Iedereen herinnert zich nog wel de schok die door de Belgische voetbalwereld ging toen bekend werd dat Steven Defour naar Anderlecht zou trekken. Het Standard-icoon dat voor de aartsrivaal ging voetballen, dat was ongezien. Bij Radio Radzinski vertelt hij hoe dat precies gebeurde.

In de zomer van 2014 wou Defour weg bij Porto en gaf hij zijn makelaar opdracht om uit te kijken naar een andere club. PSV kwam op de proppen, maar haakte af. En toenmalig manager Herman Van Holsbeeck ziet zijn kans.

“Op een dag krijg ik telefoon van Herman met de vraag of ik niet naar Anderlecht wil komen. Het eerste wat ik dacht was: ‘Jij bent compleet zot, daar gaat alleen maar shit van komen'", vertelt hij bij Radio Radzinski.

"Maar Herman hield vol en na een paar gesprekken met onder andere Silvio Proto heb ik toch getekend. Want ik wou voetballen en was ervan overtuigd dat ik mij met goede prestaties wel in de harten van de supporters zou kunnen spelen.”

Bierdouche: letterlijk en figuurlijk de druppel

Dat lukte echter niet. “Praet, Tielemans en Dendoncker zetten toen de stap richting basiselftal. De Neerpede-jeugd is heilig voor de Anderlechtsupporter. Dat is mooi om zien, maar daardoor zat er wel wat weinig gif in die ploeg."

"En bij foutjes werd er door mijn verleden altijd naar mij gekeken. Dat was frustrerend, aangezien ik best wel een goed seizoen aan het spelen was.”

Eén incident doet Defour besluiten om het voor gezien te houden. "Na een gewonnen match op bezoek bij Moeskroen krijg ik van een supporter bier over mijn hoofd gegooid. Dat was letterlijk en figuurlijk de druppel. Ik heb toen tegen Herman gezegd dat ik weg wou. Coach René Weiler wou mij niet laten gaan, maar mijn besluit stond vast.”