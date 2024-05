OFFICIEEL: Tottenham let de lat hoog en heeft eerste toptransfer afgerond

Tottenham Hotspur bevestigt dat Timo Werner ook volgend seizoen in het shirt van The Spurs zal te zien zijn. De 28-jarige aanvaller werd sinds januari gehuurd van RB Leipzig. Aan die deal wordt nu een vervolg gegeven.

Opvallend: het gaat om een nieuwe huur met aankoopoptie. Tottenham had ook dit seizoen een optie om Werner definitief naar Londen te halen, maar deed dat niet. Dezelfde constructie wordt dus met een seizoen verlengd.

We are delighted to announce an agreement for Timo Werner to rejoin us on loan from RB Leipzig for the 2024/25 season, with an option to make the deal permanent 🤍