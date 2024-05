Scandinavische topper: KAA Gent wil middenvelder die vorig jaar nog in beeld was bij ... RSC Anderlecht

KAA Gent zoekt het deze zomer in IJsland. Naast Andri Gudjohnsen hebben ze nu ook Isak Bergmann Johannesson op het oog. Die moet voor extra stabiliteit gaan zoeken op het middenveld en had ook dit seizoen al in België kunnen spelen.

KAA Gent ziet wat in de IJslandse middenvelder Isak Bergmann Johannesson. De 21-jarige IJslander zou zo naast Andri Gudjohnsen al de tweede speler uit dat land kunnen worden die naar de Planet Group Arena zou verkassen. Sam Baro is bezig met het organogram van de Buffalo's te herschikken en daarbij wordt Arnar Vidarsson naar voren geschoven als mogelijke nieuwe technisch directeur. En die kijkt dus ook al even naar zijn eigen land, al liet hij zich eerder ook al uit over Matte Smets van STVV onder meer. Arnar Vidarsson en de IJslandse connectie? Zowel Gudjohnsen als Bergmann Johannesson kent hij natuurlijk van bij de IJslandse jeugdlichtingen, waar hij de voorbije jaren een rol had voor hij bondscoach werd van zijn land. En die connecties zou dus een troef kunnen worden. De 21-jarige middenvelder werd afgelopen seizoen gehuurd door Fortuna Düsseldorf van Kopenhagen. De Duitsers hebben wel een aankoopoptie van zo'n twee miljoen euro in het contract zitten van de IJslandse speler, die al flink wat caps verzamelde voor zijn land. © photonews Afgelopen seizoen maakte hij in de Duitse tweede Bündesliga de nodige indruk, met uiteindelijk zeven goals en negen assists bij de Duitse tweedeklasser. Zijn marktwaarde ligt momenteel op 3,5 miljoen euro volgens Transfermarkt - al is dat ooit nog 4,5 miljoen euro geweest. De jongeling werd in Engeland geboren in Sutton Coldfield en is 1.84 meter groot. Hij kan als centrale middenvelder overweg, maar werd in het verleden ook al op beide flanken uitgespeeld en staat te boek als polyvalent.

Düsseldorf greep nipt naast promotie en dat heeft zijn gevolgen, zeker voor de jonge spelers. Die lijken daarom andere oorden te zullen willen opzoeken. Naast Bergmann Johannesson is dat mogelijk ook het geval voor bijvoorbeeld Christos Tzolis en Yannik Engelhardt.

Vorig jaar had ook RSC Anderlecht de middenvelder op het oog. Sergi Canos was toen het eerste plan, maar Isak Bergmann Johannesson was een interessant plan B. Het is er uiteindelijk nooit van gekomen voor paars-wit.