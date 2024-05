De eerste woorden van Vincent Kompany als Bayern München-coach

Vincent Kompany is vanaf woensdag de nieuwe hoofdcoach van Bayern München. Dat bevestigde de club zelf.

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het ook officieel bekendgemaakt: Vincent Kompany is de nieuwe coach van Bayern München. Hij tekende er een contract tot juni 2027.

Zo begint de ex-Rode Duivel aan zijn derde avontuur als coach. Eerder was hij al actief bij Anderlecht en Burnley. De Duitse topclub betaalt 10 tot 12 miljoen euro aan de Engelse club om hem over te nemen.

Kompany reageerde zelf al even via de clubwebsite. "Ik kijk uit naar de uitdaging van Bayern. Het is een grote eer om voor deze club te mogen werken - Bayern is een instituut in het internationale voetbal", begint hij trots.

"Als coach moet je staan voor wat je bent als persoonlijkheid: ik hou van de bal hebben, creatief zijn - en we moeten ook agressief en moedig zijn op het veld. Ik kijk nu uit naar de basis: werken met de spelers, een team opbouwen. Als de basis staat, volgt het succes vanzelf", besluit hij.