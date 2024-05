Courtois in doel tijdens CL-finale: Lunin mag niet meevliegen met selectie van Real Madrid

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zaterdag wordt de finale van de Champions League gespeeld. Thibaut Courtois zal naar alle waarschijnlijkheid in doel staan, Andriy Lunin is ziek.

Enkele maanden geleden dachten we nog niet dat Thibaut Courtois zo snel zou terugkeren uit blessure. Hij beweerde zelfs dat hij voor het EK niet fit zou geraken, maar staat nu toch terug in doel.

Hij mocht in de Spaanse competitie al in vier wedstrijd keepen, en hield zijn doel evenveel keer schoon. In de Champions League speelde hij echter niet tegen Bayern München.

Zaterdag speelt Real Madrid de finale van de Champions League tegen Borussia Dortmund. De vraag wie er bij Real in doel staat werd de afgelopen dagen en weken al vaak gesteld.

Andriy Lunin zal Courtois de finale zien spelen

Het ziet ernaar uit dat we het antwoord op die vraag nu zeker weten. Andriy Lunin is ziek en zal niet met de selectie mee naar Londen vliegen. Hij zal vrijdag over zaterdag alleen moeten vliegen zodat hij zijn ploegmaats niet besmet.

Volgens Het Laatste Nieuws verandert dit wel niets aan de zaak, omdat het altijd al de bedoeling was om Courtois tussen de palen te zetten.