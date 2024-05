Knopen doorgehakt: dit is ons team van het seizoen, met sterkhouders van Union SG, Cercle Brugge, Club Brugge, Anderlecht, Antwerp, Genk én twee verrassingen buiten top-6

Het seizoen zit erop. Tijd om dus even het bilan op te maken. En dan komen we uiteraard uit bij Union, Anderlecht, Club Brugge, Genk, Antwerp en Cercle Brugge - met ook een uitstapje buiten play-off 1 ook. Het team van het seizoen voor u samengesteld.

Elke week gunnen we u op maandag een kijkje in onze breinen als we ons team van de week opstellen. Na veertig speeldagen distilleren we uit die teams van de week een team van 'All Stars' van de competitie. Het hoeft niet te verbazen dat daarbij vooral spelers van de topploegen uit het klassement zijn opgenomen.

Doelman: de bevestiging van Warleson

Arnaud Bodart heeft er eigenhandig voor gezorgd dat Standard zich uiteindelijk misschien wel redde, terwijl ook Jean Butez op bepaalde momenten leuke reddingen uit zijn handschoenen toverde - ook in de Champions League, al is dat voor ons team niet van waarde. Procentueel had hij het meeste clean sheets.

We kiezen echter voor Warleson, die met Cercle Brugge een heel goed seizoen heeft gespeeld. Het team scoorde niet eens zo vaak, maar eindigde toch knap vierde. Dan heb je ook zeker een goede doelman. De Braziliaan wist te bevestigen en pakt steevast uit met degelijke prestaties. Twaalf clean sheets, daarop kan je verder bouwen.

Verdediging: veel ervaring en een jonkie van de regelmaat

Waar we niet naast kunnen? De rots die Jan Vertonghen heet. Waar Toby Alderweireld vorig jaar dé man was voor Antwerp lijkt het nu de 36-jarige Rode Duivel van paars-wit te zijn die echt voor het verschil zorgt. Als er wat kwaliteit voor hem staat, kan de ervaren Belg zich opwerpen als een absolute leider.

Ook Toby Alderweireld mag overigens met recht en reden in ons team van het seizoen. Hij hield Antwerp meermaals recht en deed - net als Vertonghen met Debast - Zeno Van Den Bosch helemaalt ontbolsteren.

© photonews

Matte Smets is dan weer de jongeling die erg verrassend elke minuut speelde en daarbij ook de nodige indruk maakte op zowat alle topploegen. Zowat alle Belgische topploegen willen hem ondertussen al inlijven.

Middenveld: revanche van bankzitters

Vorig seizoen kreeg Cameron Puertas nauwelijks kansen, door het vertrek van een aantal andere spelers mocht hij dit seizoen wél volop zijn kansen gaan. En dat heeft wat losgemaakt. Hij werd assistenkoning en zorgde over alle competities heen voor 14 goals en 23 assists.

Zijn nieuwe situatie heeft bij hem iets losgemaakt. En eigenlijk mag dat ook gezegd worden van Julien De Sart, die door het vertrek van Vadis Odjidja ook een belangrijkere rol heeft gekregen bij Gent en doorheen het jaar misschien wel de beste Buffalo was.

© photonews

De beste speler van RSC Anderlecht? Dat was dan misschien alles bij elkaar Anders Dreyer. De 26-jarige Deen scoorde over alle competities heen 21 keer en gaf 9 assists, waardoor ook hij van groot belang was voor zijn team.

De kampioenenmaker van Club Brugge? Dat is misschien alles bij elkaar Hans Vanaken. Blauw-zwart kwam er tijdens de play-offs helemaal door, omdat Vanaken toen ook net zijn beste vorm terug wist te vinden.

© photonews

En het grootste talent van het jaar? Dat is en blijft Bilal El Khannouss. Hij werd uitverkoren tot belofte van het seizoen op de Pro League Awards en dat is niet meer dan normaal. Hij lijkt klaar voor een stap naar het buitenland.

Aanvallers: statistieken zijn van belang

In de aanval moeten we natuurlijk ook kijken naar de statistieken. Kevin Denkey werd met liefst 27 doelpunten topschutter in de Jupiler Pro League. Daarmee was hij van groot belang voor Cercle Brugge. De Vereniging eindigde knap vierde.

En dan is er natuurlijk ook nog Mohamed Amoura, die voor vier miljoen euro van Lugano overkwam naar Union SG. Met 23 goals en 8 assists over alle competities heen maakte hij veel indruk en verder laat de Algerijnse aanvaller ook met zijn snelheid en techniek monden openvallen.

Alles samen ziet het er dan zo uit:

© AVL

Bank: Butez (Antwerp), MacAllister (Union SG), Watanabe (Gent), Lemaréchal (Cercle Brugge), Skov Olsen (Club Brugge, Thiago (Club Brugge), Koita (STVV)

Coach: Blessin (Union SG)