Drie keer Anderlecht, drie keer Club Brugge en enkele levensbelangrijke spelers in ons 'Team van de Week'

Zoals elke week presenteren wij u ons 'Team van de Week'. Daarin deze week een hoofdrol voor Club Brugge en RSC Anderlecht, al zijn er ook nog spelers van andere teams die van belang waren. De strijd is nog verre van gestreden, hier zijn de elf namen die ons weekend kleurden.

Doelman

Voor de derde week op rij was Warleson wedstrijdbepalend voor Cercle Brugge en best wel indrukwekkend. Toch kiezen we deze week voor een andere doelman, want ook Kasper Schmeichel was van groot belang voor zijn team. Hij zorgde mee voor de zege in de Brusselse derby en krijgt daarmee zijn stekje in ons team van de week.

Verdediging

In het verlengde van Schmeichel was er bij RSC Anderlecht in verdedigend opzicht nog een absolute klasbak bij paars-wit. Killian Sardella stond heel stevig op de rechtsachter én gaf ook aanvallend heel wat impulsen met onder meer een assist.

Op de linkerflank kunnen we haast niet naast Bjorn Meijer, die het ook prima deed zowel offensief (1 assist) als defensief. En ook Achraf Dari toonde zich sterk in beide grote rechthoeken. Hij scoorde een levensbelangrijk doelpunt in Kortrijk in minuut 94 en verdedigde tot dan toe heel sterk. Jan Vertonghen zorgde voor een belangrijke cross bij de 2-1 en blijft grandeur uitstralen.

© photonews

Middenveld

Op het middenveld plaatsen we nog een speler van Club Brugge met Raphael Onyedika. Die lijkt onder Nicky Hayen helemaal aan een revival bezig. Net als vorige week was hij opnieuw heel sterk, met opnieuw een belangrijk doelpunt. Hij had ook rood kunnen krijgen, maar was omnipresent.

Ook Hans Vanaken was heel sterk voor Club Brugge en bracht zijn team zo opnieuw een stapje dichterbij de top van het klassement. Shuto Abe was met twee doelpunten dan weer van levensbelang onderaan het klassement.

Aanval

Van belang zijn als invaller? Dat is wat Nikola Storm deed voor KV Mechelen. Hij scoorde weliswaar niet, maar met een assist op de 2-2 én een belangrijke voorzet bij de 3-2 was hij wel de man met de meeste impact voor De Kakkers.

Mathieu Maertens was met twee doelpunten de man voor OH Leuven in een driepunter tegen KAA Gent. Ook Dolberg, Arokodare en Bernier scoorden, maar we kiezen toch voor El Khannouss als laatste aanvaller. Hij zette met kwieke acties veel druk op de verdediging van Cercle Brugge.