Efficiënt OH Leuven bezorgt KAA Gent ferme kater

OH Leuven en KAA Gent sloten speeldag 3 van de play-offs af met een interessant duel aan Den Dreef. Een efficiënt Leuven haalde het met 2-1, met dank aan Mathieu Maertens die twee knappe doelpunten scoorde. KV Mechelen en STVV profiteren van het verlies in spannende play-offs stilaan.

KAA Gent is voortvarend begonnen aan de Europe Play-offs. Het mikt op een Europees ticket en wilde dan ook maar wat graag de zege pakken in Leuven om zo het perfecte rapport vol te houden. Hein Vanhaezebrouck wist dat er nog acht matchen te spelen zijn en dat de focus er dus moet blijven.

Aan zijn basiself wijzigde hij niets, waardoor onder meer man in vorm Omri Gandelman opnieuw op zoek kon gaan naar doelpunten. Al loopt het natuurlijk niet elke week even vlot voor de Israëlische middenvelder. Vroeg in de match miste hij een grote kans, daarna kwam hij weinig op een schietrijpe positie terecht.

Maertens met twee belangrijke doelpunten

Verder was vooral Matisse Samoise een hele wedstrijd vol goede intenties, maar veel kon hij daarmee niet uitrichten. De Leuvenaars van hun kant moesten gemiddeld genomen het spel ondergaan, maar wanneer ze prikten was het wel gevaarlijk.

Tot twee keer toe was het Mathieu Maertens die Davy Roef wist te verschalken. Daarmee was hij in de eerste helft dé man bij de thuisploeg. Fernandez-Pardo had tussendoor wel de gelijkmaker gescoord, maar OHL mocht dus met een voorsprong de rust in.

© photonews

© photonews

De tweede helft was veel minder indrukwekkend dan de eerste, maar het bleef wel spannend. Leysen moest de gelijkmaker een paar keer uit zijn kooi ranselen, een deuggdoend doelpunt van Brunes werd afgekeurd op aangeven van de VAR vanwege buitenspel.

Het bleef zo spannend, tot in de zes minuten extra tijd. Gescoord werd er echter niet meer, waardoor OH Leuven met een kleine stunt kon uitpakken. De Buffalo's doen een slechte zaak in de Europe Play-offs, maar blijven voorlopig wel op kop met een puntje voorsprong op Mechelen en drie op STVV.