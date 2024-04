Eerlijke gelegenheidskapitein na nederlaag: "Fysiek niet zo goed, wil meer brengen als aanvoerder"

KAA Gent kon op bezoek bij OH Leuven niet uitpakken met een nieuwe overwinning in de Europe Play-offs. En zo komt Mechelen plots toch tot op een puntje van de Buffalo's. Julien De Sart was dit seizoen al meermaals een sterkhouder, maar ging deze keer mee onderuit.

Julien De Sart leunt dit seizoen gemiddeld aan tegen de 7 als we de quoteringen in de kranten mogen geloven, maar op bezoek bij OH Leuven kon hij zijn ploeg als kapitein niet op sleeptouw nemen en zo werd uiteindelijk verloren met 2-1.

De Sart besefte dat hij een mindere dag had tegen Leuven: "En als aanvoerder wil ik toch meer brengen. Ik voelde me fysiek niet helemaal goed en daardoor was mijn passing ook een beetje minder precies. Dat moet beter."

© photonews

De nederlaag kwam aan, want was volgens De Sart absoluut onnodig - al was Gent zeker in de tweede helft dus echt niet goed genoeg om het nog een keertje allemaal om te draaien. Al had het toch nog altijd gekund.

Kansen genoeg om gelijk te maken volgens Julien De Sart

"We hadden meer dan genoeg ruimtes die we normaal gezien veel beter konden benutten, maar er slopen te veel technische foutjes in bij ons en dus kwamen we op dat gebied te kort. Maar toch kregen we ook na rust nog genoeg kansen om minstens gelijk te maken."

"Het was echt een onnodige nederlaag, we hadden meer dan genoeg mogelijkheden om meer dan twee keer te scoren en te winnen. We hadden snel de score moeten openen en dan hadden we geruster kunnen spelen."