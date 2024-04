De methode-Hayen: 'Club Brugge-coach slijpt groepsgevoel er op deze manier (en in dit restaurant) in'

Is Club Brugge dé titelfavoriet? Nicky Hayen heeft zijn troepen gisteren richting een (gedeelde) leidersplaats gestuurd. Maar is hét geheim van de blauw-zwarte oefenmeester niet heel simpel?

Club Brugge droogde KRC Genk voor een tweede keer deze week af, terwijl RSC Anderlecht bleef steken op een gelijkspel bij Cercle Brugge. Beide grootmachten delen de leidersplaats. Union SG volgt op één schamel puntje.

Voor veel analisten en (neutrale) voetbalfans is Club Brugge dé absolute titelfavoriet. Wie gaat Club Brugge kloppen? De West-Vlamingen razen als een hogesnelheidstrein door de Champions Play-Offs en stootten tussendoor nog even door naar de halve finales van de Conference League.

© photonews

De prestaties zijn voor een groot deel te danken aan Nicky Hayen. De coach ad interim van Club Brugge slaagde erin om de spelersgroep op enkele weken tijd te laten transformeren naar hongerige leeuwen. "Het grote verschil is de duidelijkheid in het systeem", klinkt het in de blauw-zwarte kleedkamer.

Maar dat is niet alles. Hayen draagt eveneens het groepsgevoel héél hoog in de het vaandel. Ook Ronny Deila sprak er tijdens iedere persconferentie en ieder interview over, maar Hayen doet ook effectief waar hij over praat. The place to be: John Lee Burgers & Sushi in Knokke-Heist.

Wat is het geheim achter het succes van Club Brugge?

De naam van Hayen staat er meer dan één keer per week in het gastenboek. En telkens is de coach vergezeld van enkele spelers. Dat weet Het Laatste Nieuws. Niet alleen in de kleedkamer, maar ook tussen de sushi en hamburgers werkt Club Brugge aan het groepsgevoel. En met héél véél succes.