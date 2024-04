Er is meer nieuws over de 'nieuwe' Tribune 2 op De Bosuil en dat gaan de fans van Antwerp héél graag horen

Volg Antwerp nu via WhatsApp!

Antwerp FC wil eindelijk werk maken van een nieuwe Tribune 2. De uittredende landskampioen kiest voor een tijdelijke tribune met 5.000 tot 7.000 zitjes. En Paul Gheysens heeft nog meer goed nieuws voor de fanatieke aanhang.

Vorige week liet Antwerp FC weten dat Tribune 2 tegen de grond zal worden gewerkt. Paul Gheysens heeft nog steeds geen akkoord met Tania Mintjens, maar eigenaar van The Great Old beseft dat aanmodderen geen optie meer is. Integendeel: deze situatie kost Het Stamnummer Eén handenvol geld.

Het is de bedoeling dat Antwerp de play-offs van volgend seizoen kan spelen in een uitverkocht Bosuil. Binnen exact één jaar moet het iconische stadion een capaciteit van minstens 21.000 plaatsen hebben. En dat kan via een tijdelijke Tribune 2.

Het woord 'tijdelijk' is héél belangrijk. Gheysens heeft nog steeds de ambitie om het stadion te vervolmaken naar het beeld van de renovaties van de voorbije jaren. Al heeft de eigenaar van Antwerp wel héél goed nieuws voor de fanatieke aanhang van de uittredende landskampioen.

De nieuwe Tribune 2 wordt een tribune zonder veel poespas. Het wordt een overdekte tribune met een klassiek ontwerp die zich vooral zal richten op de meest fervente fans van The Great Old. Op die manier kan de fanatieke spionkop terugkeren naar de oorspronkelijke stek.

Hoe zal Antwerp FC de nieuwe Tribune 2 betalen?

Gheysens liet inmiddels ook al weten dat de kosten van de nieuwe Tribune 2 zullen worden gefinancierd met eigen middelen. Op die manier drukt de eigenaar van Antwerp alle geruchten rond een financieel drama in één keer de kop in.