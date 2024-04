Is er een akkoord met Mintjens in de maak? En is de timing toeval? Een antwoord op twee prangende Bosuilvragen

Volg Antwerp nu via WhatsApp!

Antwerp FC wil volgend seizoen al voor een volle Bosuil voetballen. De plannen voor een nieuwe tribune zijn er. Wil dat dan ook zeggen dat er een akkoord is met Tania Mintjens?

Het antwoord is nog altijd even categoriek: nee. Ongeveer een kalenderjaar geleden - tijdens de titelviering van Antwerp FC - keek Paul Gheysens naar Bart De Wever om de hefboom in gang te zetten. Zonder resultaat.

Toch is Gheysens het beu om te wachten. De eigenaar van The Great Old wil de legendarische Tribune 2 zo snel mogelijk tegen de grond. Om er vervolgens een nieuwe tribune neer te poten.

Héél belangrijk in de berichtgeving: het gaat om een tijdelijke tribune. Gheysens weigert immers vol in te zetten op een nieuw pareltje terwijl de gronden niet in zijn bezit zijn.

Op die manier hoopt The Great Old 5.000 tot misschien zelfs 7.000 extra zitjes te kunnen verkopen. De timing is eveneens duidelijk: Antwerp wil tijdens de play-offs voor volgend seizoen voetballen in een Bosuil met zo'n 21.000 plaatsen.

Hoe ziet De Bosuil er volgend seizoen uit?

En wat valt er te zeggen over de timing van het nieuws? Héél véél. Het is immers geen toeval dat de plannen worden gelekt in financieel moeilijke tijden voor Gheysens en Antwerp.

De voorzitter wil met daden héél duidelijk maken dat de berichtgeving voorbarig is. Hij is niét van plan om Antwerp te verkopen en nog minder van plan om de financiële broeksriem aan te trekken. Wordt vervolgd.