Eindelijk licht aan het einde van de tunnel voor Zinho Vanheusden

Volg Standard nu via WhatsApp!

Zinho Vanheusden kende dit seizoen nog niet veel mooie momenten bij Standard. De speler kampte al met heel wat blessures.

Zinho Vanheusden heeft van zijn uitleenperiode bij Standard momenteel nog niet veel kunnen genieten. Aan het begin van 2024 was hij al even out met een knieblessure.

Nadien kwam hij lelijk ten val tijdens een wedstrijd tegen Union SG. Het zag er meteen niet goed uit voor de jonge verdediger.

Maar nu, na meer dan twee maanden revalideren, is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Volgens Het Laatste Nieuws kan Vanheusden vanaf volgende week weer aansluiten bij de groep om mee te trainen.

Standard kan dit seizoen niet veel meer winnen, maar toch wil Vanheusden koste wat het kost nog zijn 100e wedstrijd voor de Rouches spelen dit seizoen.

Dat is dan ook zijn doel. Na dit seizoen keert hij normaal gezien terug naar Inter Milan, dat hem uitleent aan Standard. De Rouches kunnen hem kopen voor 7 miljoen euro, maar gezien de financiële situatie van de club zal dat niet gaan.