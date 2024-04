Cercle Brugge pakt uit met groot nieuws: "Werken starten volgend seizoen"

Cercle Brugge is aan een erg goed seizoen bezig momenteel. De club staat vijfde in de Champions' Play-offs, maar kijkt duidelijk ook al naar de toekomst.

Cercle Brugge heeft duidelijk nog grote plannen. De omgevingsvergunning voor een nieuw trainingscentrum heeft de club ondertussen ook beet.

Dat trainingscentrum moet komen op site De Gulden Kamer. Het zou het meest duurzame oefencentrum van de hele Jupiler Pro League moeten worden.

"Dit wordt het meest circulaire en meest duurzame oefencentrum van alle Belgische eersteklassers", vertelde Francis Demey van BLAF Architecten bij Het Nieuwsblad.

"Dit realiseren we door gebruik van herbruikbare bouwmaterialen, door te kiezen voor duurzame verwarmingstechnieken maar ook door het voorzien van een ondergrondse wateropslag van 600 kubieke meter: genoeg om de velden ook tijdens de drogere periodes te onderhouden."

Alexander Vantyghem, CEO van Cercle Brugge vertelt dat het project volgend seizoen zou moeten gestart worden. Er hangt een prijskaartje aan van zo'n 10 miljoen euro.

"Eerst moeten we de financiering rond krijgen en er komt ook nog een archeologisch onderzoek. Maar het is in ieder geval wel de bedoeling om in de loop van het volgende seizoen met de bouw te kunnen starten. De werkzaamheden zullen naar verwachting 18 maanden in beslag nemen", vertelde hij.