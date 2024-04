Deze namen zijn in de running om volgend seizoen coach te worden van KV Mechelen

KV Mechelen moet op zoek naar een nieuwe coach nu de club niet tot een akkoord kwam met Besnik Hasi. Die zal na zijn prestaties met Malinwa wel vlug onderdak vinden. Achter de Kazerne zijn ze de zoektocht intussen al begonnen en er circuleren al een paar namen.

KV Mechelen zoekt iemand die de competitie kent, bij voorkeur een Belg die zijn strepen al verdiend heeft. Zoals we u zondag al konden melden dringen de supporters er bij het bestuur op aan om Fred Vanderbiest, die enorm populair is, een kans te geven.

Maar zo snel zal er geen beslissing genomen worden. Het bestuur zal al zijn tijd nemen om een degelijke evaluatie te maken en de kandidaten te screnen en te bespreken. Zo zijn er nog twee andere namen die nadrukkelijk circuleren in de wandelgangen.

Vandenbroeck maakte ook bij Lierse indruk

De eerste is uiteraard Jonas De Roeck. De Roeck is een vrije trainer na zijn ontslag bij Westerlo. Hij heeft al heel wat watertjes doorzwommen bij Anderlecht en Westerlo. Hij staat ook bekend om jonge gasten een kans te geven. Dat is een belangrijk gegeven bij KVM.

De tweede naam is er ook eentje die al eerder viel toen Steven Defour ontslagen werd: Sven Vandenbroeck. De 44-jarige coach maakte naam voor zichzelf in de Afrikaanse landen, maar is intussen teruggekeerd naar België en is sinds februari aan de slag bij Lierse Kempenzonen.

Vandenbroeck sprak vorig jaar al met de leiding van Mechelen, maar toen kwam de opportuniteit om Hasi binnen te halen. Intussen is hij dus weer in beeld. Hij haalde Lierse in een mum van tijd uit het degradatiemoeras. Als ex-speler van KVM heeft hij ook een streepje voor.