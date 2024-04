Van Bommel zijn zorgen zijn groot (ook al zegt hij van niet): Antwerp moet andere zaken en spelers uitproberen tegen Club Brugge

Eenzaam stond Mark van Bommel zondagavond wat voor zich uit te staren na het laatste fluitsignaal in het Dudenpark. De Nederlandse coach wil graag in schoonheid afscheid nemen van Antwerp, maar is zich momenteel het hoofd aan het breken hoe hij dat in godsnaam gaat doen.

Van Bommel zijn analyse na de wedstrijd was er eentje die door weinigen gesteund werd. Dat "ze evengoed hadden kunnen winnen" en "dat de details het verschil maakten". De algemene conclusie van de waarnemers was dat Antwerp zich als dood vogeltje presenteerde in het Joseph Mariënstadion.

Wat is de meerwaarde van Ekkelenkamp als 'tien'?

Eigenlijk al zoals in heel de play-offs. Eén keer gewonnen, 11 goals tegen, 2 gemaakt en amper kansen gecreëerd. Een collega die alle matchen van The Great Old had gezien beweerde bij hoog en laag dat Antwerp geen 15 keer tussen het kader heeft geschoten in die 6 matchen.

Dat is weinig hoopgevend voor de bekerfinale tegen een Union dat in vier dagen tijd zeven keer wist te scoren tegen hen. Eigenlijk werd Antwerp in alle facetten van het spelletje afgetroefd. Janssen speelde op een eiland, Ekkelenkamp zijn meerwaarde als 'tien' is een groot vraagteken en achterin is de organisatie bij momenten helemaal weg.

Dat draaien in tien dagen tijd wordt een hele opgave. Natuurlijik heeft Van Bommel gelijk als hij zegt dat een bekerfinale een heel ander gegeven is. De spelers hun motivatie zal nog groter zijn, maar dat geldt ook voor de spelers van Union.

Flankspelers onzichtbaar

Antwerp kan als enige voordeel inroepen dat zij die situatie al beleefd hebben en ook gezegevierd hebben. Maar qua kwaliteit... Als jongens als Puertas, Amoura, Nilsson, Machida, Vanhoutte... niet ineens een inzakking van jewelste krijgen, wordt het heel moeilijk voor Antwerp.

Want wie gaat het verschil gaan maken? Balikwisha was twee keer onzichtbaar. Kerk is duidelijk ook de oplossing niet. Ejuke is een leuke voetballer, maar er komt zo weinig uit voort. Ondrejka is ook wisselvallig en staat niet al te stevig op zijn voeten in de duels.

Van Bommel moet iets gaan proberen komend weekend tegen Club Brugge. Weer met Ilenikhena en Janssen lager? Waarom niet weer Doumbia eens zijn kans geven? Die deed het allesbehalve slecht. Zijn vertrouwde namen geven intussen al weken niet thuis.

Aangezien het offensief niet loopt, zijn Yusuf en Keita misschien wat veel van het goede. Hoe verder ze de bal van het eigen doel kunnen houden, hoe beter. In ieder geval hebben ze op de manier van gisteren weinig kans in de bekerfinale.