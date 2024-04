Mark van Bommel verrast na zwaar verlies tegen Union en ziet geen enkel probleem voor bekerfinale

Antwerp had over heel de wedstrijd gezien geen enkele kans, behalve die goal van Vincent Janssen na een blunder van Noah Sadiki. En toch vond Mark van Bommel zijn ploeg een goeie wedstrijd spelen.

Daarmee stak hij ook van wal. "Ik vond ons niet eens zo slecht tot aan de 1-1 en 2-1", aldus Van Bommel. "Daarna eigenlijk ook niet, maar het is anders als je tegen deze ploeg moet aanvallen. Dan geef je ruimte weg. Je wil blijven voetballen..."

"Ik heb het al eerder gezegd: deze ploeg behoort tot de Europese top in omschakelen. Wij zijn daarin getrapt door ballen in te spelen op de verkeerde momenten. Grote uitgespeelde kansen hebben ze niet gehad, maar er stond wel 4-1 op het bord."

Dat is volgens ons de waarheid wel wat geweld aan doen, want Union leek ook baas op het middenveld. Wat wel klopt is dat Antwerp zich inderdaad kinderlijk in de luren liet leggen door telkens op counters te lopen. "Het was tactisch niet goed", beaamde Van Bommel.

Wij kunnen van iedereen winnen als de details goed zitten

"Als je verkeerd druk zet, kom je - net als donderdag - in de problemen. Zij krijgen in de eerste helft twee kleine kansen en die maken ze af. Dat is ook het verhaal van onze play-offs: een rode kaart op Anderlecht, tegen Genk een goal in de winkelhaak die beslissend is, op Brugge was het een vrije trap, deze week ook een vrije trap en hier twee omschakelmomenten. We zitten in de hoek waar de klappen vallen."

Toch wil Van Bommel aan de twee verliezen geen conclusies koppelen voor de bekerfinale. "Wij kunnen van iedereen winnen als de details goed zitten. En de finale is een heel ander gegeven. In één match kan iedereen winnen. We hadden hier vandaag ook kunnen winnen, maar hebben dat niet gedaan."