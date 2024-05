Toch eentje waar Tedesco zich geen zorgen meer moet over maken: "Ik ben topfit"

Domenico Tedesco zijn zorgen stapelden zich de voorbije weken op. Gisteren blesseerde Arthur Theate zich nog en zijn EK-kansen verminderden drastisch. Romelu Lukaku steekt ook niet in de beste vorm en Jérémy Doku speelt niet te veel. Over één Duivel moet hij zich wel geen zorgen maken.

Youri Tielemans toonde maandagavond opnieuw zijn waarde voor de Rode Duivels op het aanstaande EK in Duitsland. De middenvelder schitterde tegen Liverpool met een prachtig doelpunt.

En hij bewees dat hij na een lichte liesblessure weer in topvorm is. "Ik ben zeker klaar voor het EK," verklaarde Tielemans achteraf. Enkele weken geleden moest Tielemans voortijdig het veld verlaten vanwege een liesblessure.

De ernst ervan was aanvankelijk onduidelijk, maar zijn emotionele reactie bij het verlaten van het veld leek niet veel goeds te voorspellen. Gelukkig bleek de blessure mee te vallen, en tegen Liverpool liet Tielemans zien dat hij weer volledig fit is.

Bondscoach Domenico Tedesco kan opgelucht ademhalen nu zijn middenvelder, die in maart nog uitblonk in de oefenwedstrijd tegen Engeland, weer fit is met nog slechts een maand te gaan tot het begin van het EK op 14 juni.

"Ik voel me goed en topfit. Het EK komt zeker goed," bevestigde Tielemans naderhand tegenover Play Sports.