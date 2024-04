Een aanvallend trio om duimen en vingers bij af te likken en Anderlecht heeft er zelfs eentje: dit zijn onze uitblinkers

Zoals na elke speeldag presenteren we u ons 'Team van de Week'. Daarin deze keer plaats voor drie Unionisten en vier Bruggelingen. Al zit er in die laatste categorie wel eentje van de Vereniging ook. En wat gezegd van de uitblinkers bij KV Mechelen en KAA Gent?

Doel

Je zou zeggen dat er niemand bij Anderlecht een plaatsje verdient in dit elftal, maar er was één uitzondering. Colin Coosemans zou het enkel en alleen voor die wereldsave op het schot van Somers. Maar Coosemans was heel de match als enige op niveau. Op de pegel van Daland had hij geen kans.

Verdediging

Kyriani Sabbe is de nieuwe rechtsachter van Club Brugge en dat zal hij ook blijven. Wat een prestatie van het 19-jarige jeugdproduct van blauw-zwart! Een goal (met wat meewerk van McKenzie) en een assist en wedstrijdbepalend. Ook Ordonez was weer onverzettelijk naast hem.

Zijn naam is al gevallen: Jesper Daland. Hij hield Dolberg en Vazquez onder controle en scoorde de gelijkmaker met een heerlijke knal. Op links kiezen we dan weer voor Nayel Mehssatou, die met zijn goal KV Kortrijk hoop op de redding bezorgde.

Middenveld

Op het middenveld enkele jongens met poeier in de benen. Als invaller en met slechts een halfuur speeltijd deed Julien De Sart de match tegen Westerlo helemaal kantelen met weer zo'n typisch afstandsschot en een sterke prestatie.

Hetzelfde geldt voor Rob Schoofs. De man die geen lelijke goals maakt en ze erin poeiert alsof hij in zijn hof op doel staat te schieten. Hugo Vetlesen is dan weer helemaal ontbolsterd tijdens deze play-offs. Naast Vanaken gedijt hij en vond hij zijn topniveau.

Maar wat gezegd van Cameron Puertas? Weer twee goals, weer twee beauties, vooral die tweede. Maar Puertas is onstopbaar. Hij legt tegenwoordig elk middenveld over zijn knie. Vijf goals in drie matchen. Wat een speler!

Aanval

Daar profiteren ook zijn twee maatjes vooraan van. Mohamed Amoura heeft net op tijd zijn beste vorm gevonden en is weer een gesel voor de verdedigingen. Ritchie De Laet werd er gek van.

Ook Gustaf Nilsson was weer dé man. Zijn goal was er eentje van sterke lichaamscontrole voor zo'n grote jongen. Als bliksemafleider is hij ook onmisbaar voor Union.