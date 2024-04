Trekt hij naar Saoedi-Arabië of niet? 'Liverpool en Salah hakken knoop over toekomst door en er stelt zich al meteen een volgend vraagstuk'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jürgen Klopp en Mo Salah gingen afgelopen weekend voor het oog van de hele (voetbal)wereld met elkaar in de clinch. Ondertussen heeft ook Liverpool FC een beslissing genomen over de Egyptenaar.

Het zijn niet de leukste weken voor Liverpool FC. The Reds werden uit de Europa League geknikkerd door Atalanta BC en ook over de titel in de Premier League mag een kruis gemaakt worden. De reden: de machine sputtert. Bij Liverpool en... bij Mo Salah.

De sterspeler van The Reds moest de voorbije twee wedstrijden zelfs genoegen nemen met een plaats op de bank. Afgelopen weekend ging een woeste Salah dan ook los tegenover Jürgen Klopp. De Egyptenaar moest invallen bij Liverpool, maar het kalf was reeds verdronken.

© photonews

En dan is er nog het transferdossier. De Saoedische topclubs trekken al twee seizoenen aan de mouw van Salah, maar Liverpool hield het been stijf. Ondertussen hebben Liverpool en Salah rond de tafel gezeten. De toekomstknoop is doorgehakt. Al zitten de veters nog een beetje door elkaar.

The Athletic laat weten dat Salah deze zomer niet zal vertrekken. Met andere woorden: ook volgend seizoen voetbalt de Egyptenaar op Anfield Road. De breuk in het huwelijk met Klopp hoeft geen probleem te zijn. De Duitse succescoach kondigde enkele maanden geleden zijn afscheid al aan.

Waar voetbalt Mo Salah volgend seizoen?

Al dient er zich een tweede probleem aan: het contract van Salah loopt na volgend seizoen af. Liverpool wil de overeenkomst verlengen om te vermijden dat de aanvaller in 2025 transfervrij kan vertrekken. En laat dat nu net de betrachtig zijn van de speler zelf en... van de Saoedische clubs.